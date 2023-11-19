الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الفئات المحظور دخولها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سيارات جمارك مطار
سيارات جمارك مطار القاهرة،فيتو

 تعقد يوم 22 نوفمبر 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى في شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 28 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بـ مطار القاهرة الدولي.

تفاصيل جلسة مزاد 22 نوفمبر 2023 للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

 والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى سيارات ملاكي وفان وميكروباص وقلاب ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع ( مرسيدس - جيب شروكي - فولفو - تويوتا - بيجو - نيسان - فولكس - BMW - فورد - جيب جراند - هونداى - مازارتى ).

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سيارات جمارك مطار القاهرة 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

 

الفئات المحظور دخولها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ببطاقات أو عروض لتلك الجهات  حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها للمسائلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

 ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي

 وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

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