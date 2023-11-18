استقبل مطار العريش الدولي 3 طائرات تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.



مطار العريش يستقبل 3 طائرات إغاثية تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بغزة

وأعلنت المصادر أن المطار استقبل طائرة روسية وطائرة إماراتية وطائرة سعودية تحمل عددا من الأطنان من المساعدات الإغاثية تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري.

وأضافت المصادر أن تلك المساعدات تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

أكد مصدر فى الهلال الأحمر المصرى فى مطار العريش، أنه جار إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.







كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

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