الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تكشف عن مقتل 6 جنود إسرائيليين، وجيش الاحتلال يعترف بالخسائر

اشتباكات المقاومة
اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتلي الحركة نفذوا هجوما على 6 من أفراد جيش الاحتلال بعد قصفهم بقذيفة  في معارك شمال قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة 

 

وفي السياق ذاته كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم  عن مقتل ضابط وجندي في المعارك شمال غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 60 قتيل حتى الأن.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أمس السبت، أن قوات المقاومة نجحت في تدمير وإعطاب 17 آلية تابعة لجيش الاحتلال منذ صباح اليوم.

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وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس: “إننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

 

 

مجزرة مدرسة الفاخورة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن نحو 50 شخصًا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.


إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسرا

وفي وقت سابق، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرًا على الأقدام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

وتوقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد مصدر طبي، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مستودعات للأدوية قبل إخلاء المستشفى.

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لحظة انسحاب قوات جيش الاحتلال من مخيم بلاطة (فيديو)

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بعد اقتحام منازلهم، جيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين بالضرب بالبنادق في بلاطة (فيديو)

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