لحظة انسحاب قوات جيش الاحتلال من مخيم بلاطة (فيديو)

أخبار غزة الآن، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة عبر كفر قليل باتجاه معسكر حوارة.



وقال الهلال الأحمر إن طفل 15 عاما أصيب بالفخذ بعد تعرضه لإطلاق نار، وأصيب شاب 47 عاما باعتداء بالضرب من جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.



تغطية صحفية: انسحاب قوات من جيش الاحتلال من مخيم بلاطة عبر كفر قليل باتجاه معسكر حوارة. pic.twitter.com/NZNVmjLdyC Advertisements November 19, 2023

استشهاد 15 فلسطينيا

استشهد 15 فلسطينيًا، اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيمي النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهدت سيدة وطفلتها وأُصيب عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

مخيم بلاطة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام عناصر جيش الكيان الصهيوني الغاشم لمنازل الفلسطينيين والاعتداء على الشبان بالضرب بأعقاب البنادق بعد اقتحام منازلهم في مخيم بلاطة.

وشنت قوات جيش الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات عنيفة في مخيم جباليا وقصف مدفعي يستهدف مسجد الأمين محمد والمنازل المجاورة وإصابات ودمار في المكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أيهم كممجي أحد أسرى نفق الحرية في بلدة كفردان غرب جنين.

وقف القتال

من جانب آخر، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، صحة ما تردد حول توصل واشنطن وتل أبيب وحركة حماس لاتفاق بشأن وقف القتال لمدة 5 أيام وإطلاق سراح رهائن.

وكتبت في منشور: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكننا نواصل العمل بجد للتوصل إلى اتفاق".

ويأتي تعليقها ردا على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من إبرام اتفاق بشأن "وقف المعارك" لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

وبحسب تقرير الصحيفة، "فإن الأطراف على مقربة من التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام". وأن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ خلال "الأيام القليلة المقبلة".

وكما تقول الصحيفة: إن "الاتفاق المكون من ست صفحات" يفترض أن "جميع أطراف الصراع ستجمد العمليات العسكرية لمدة خمسة أيام على الأقل". ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح "أول 50 أو أكثر من الرهائن الـ 239"، الذين سيتم إطلاق سراحهم "على دفعات كل 24 ساعة".