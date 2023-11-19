الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد 19-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء،  فيما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي  خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع

واستقر سعر الكتكوت والبيض في الأسواق، إضاف إلى استقرار سعر أعلاف الصويا والذرة المستوردة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأحد

 «فيتو»  تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأحد

 وسجلت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأحد

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأحد، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأحد، بلغ سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 85 إلى 87 جنيهًا في المزرعة مقابل 97 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 74.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 114.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأحد نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأحد

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 118 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 123 إلى 124 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 148 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 34500 جنيه، كسب صويا بسعر 34500 جنيه. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأحد، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر  23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 18 إلى 19 جنيهًا. 

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين  سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

 وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أبيض بسعر 30 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 26 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا،  كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 26.5 إلى 29 جنيهًا،كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم.. تراجع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية.. تصاعد أعلاف الصويا واستقرار الذرة المستوردة

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أسعار الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في قنا

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