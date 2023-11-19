تداول 14 ألف طن بضائع و477 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و477 شاحنة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 6000 طن حديد عبر ميناء بورتوفيق إلى جدة.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477 شاحنة و44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 233 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 244 شاحنة و11 سيارة.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع و178شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة ATHENA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 885 راكبا بموانيها.