الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

سيارات الإسعاف تستعد لنقل 40 طفلا من أهالي غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية

سيارات الاسعاف،فيتو
سيارات الاسعاف،فيتو

 تستعد سيارات الإسعاف المصرية لنقل الأطفال الخدج من معبر رفح البري لنقلهم للمستشفيات المصرية. 

وأعلنت مصادر طبية أن سيارات الإسعاف سوف تقوم بالدخول إلى معبر رفح تحمل 40 حضانة أطفال لنقل الأطفال الخدج من غزة للمستشفيات المصرية. 
 

كان استقبل معبر رفح البري يوم  الخميس الماضي 12 مصابا فلسطينينا وتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما عبر معبر رفح البري  عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.

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وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن المعبر استقبل 12 مصابا فلسطينيا ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للعلاج في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد.

 

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