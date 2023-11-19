جيرو يشيد بمنتخب جبل طارق رغم الهزيمة التاريخية 14-0

منتخب فرنسا، أشاد أوليفييه جيرو، نجم منتخب فرنسا وميلان الإيطالي بفريق جبل طارق، رغم الفوز الكاسح عليه بنتيجة 14-0، في تصفيات بطولة "يورو 2024".

وأكد جيرو عبر قناة TF1 الفرنسية: "إنها أمسية مثالية، لقد طالبنا المدرب بالاستمتاع مع الالتزام التام بالجدية".

وتابع مهاجم ميلان "تقدمنا بـ7 أهداف في الشوط الأول، والاستمرار بنفس القوة في الشوط الثاني لم يكن سهلا".



وواصل: "لكننا سعينا للفوز بنتيجة قياسية، والاستمتاع بهذه الليلة أمام جبل طارق، إنه منتخب شجاع".

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وسجل جيرو (36 عاما) الهدفين الثالث عشر والرابع عشر، ليختتم مهرجان الأهداف، ويعزز تصدره لقائمة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

ويعتلي مهاجم ميلان القائمة برصيد 56 هدفا، خلفه تييري هنري 51 هدفا، ثم كيليان مبابي 46 هدفا بعد تسجيل هاتريك أمام جبل طارق.

منتخب فرنسا يكتسح جبل طارق 14/ 0

اكتسح منتخب فرنسا نظيره جبل طارق بنتيجة قاسية للغاية 14\0 خلال المباراة التي أقيمت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق

تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36.

وأحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64 وأحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقة 66.

أما الهدف العاشر فأحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقة 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقة 82.

وأحرز أوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة الذي لحق به في النهائيات واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز.

خط الوسط: زير إيمري، رابيو.

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخرى إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.