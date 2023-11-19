الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

واشنطن بوست: اتفاق مبدئي يتعلق بالرهائن في غزة، وهذه بنوده

تظاهرة لإطلاق سراح
تظاهرة لإطلاق سراح الرهائن، فيتو

أخبار غزة الآن ، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه تم التوصل بين كل من إسرائيل وأمريكا وحماس لاتفاق للإفراج عن عشرات المحتجزين في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال من غزة مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام، موضحة أن الاتفاق ينص على تجميد العمليات القتالية.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الاتفاق قد يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأوضحت الصحيفة، أنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع الأطراف بـ تجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم "إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة".

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وستكون هناك، وفق الصحيفة، مراقبة جوية ستتابع حماس على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة والتي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة.

دعوة عاجلة من أبو مازن للرئيس الأمريكي 

 وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس السبت، دعوة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف محمود عباس أبو مازن: "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".
وفي وقت سابق من أمس السبت، ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة 

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل العديد من المخططات التي طرحتها إسرائيل بهدف السيطرة على قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين لتصفية القضية إلى الأبد.

ومن بين المخططات التي طرحتها إسرائيل أن يكون لها وجود أمني في  قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة تتواجد فيها قوة اممية بمشاركة دول الجوار.


وأعرب مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسئولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

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