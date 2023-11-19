تحول لمنطقة موت، الصحة العالمية تطلب إخلاء مشفى الشفاء

أخبار غزة الآن ، كشفت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء في غزة بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي أصبح "منطقة موت".

وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري

وقالت المنظمة في بيان: إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية، كانوا لا يزالون أمس السبت في المستشفى، حسبما نقلت "رويترز".

وضم الفريق الذي زار المستشفى، خبراء في مجال الصحة العامة ومسئولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.

Advertisements

منطقة موت

وأضافت المنظمة، أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها " منطقة موت ".

وجاء في بيان المنظمة، أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى، وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك.

وخرج مئات الأشخاص، من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس"، فيما قالت وزارة الصحة في غزة: إن "120 جريحا والأطفال الخدج لا يزالون فيه".

مغادرة المستشفى

وكشف الطبيب أحمد المخللاتي، الموجود داخل مستشفى الشفاء، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "العديد من المرضى غير قادرين على مغادرة المستشفى لأنهم في أسرة العناية المركزة أو داخل حاضنات الأطفال".

وأضاف: "أنا وخمسة أطباء آخرين سنبقى في مستشفى الشفاء مع 120 مريضا"، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية "باتخاذ خطوات لحماية الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى الشفاء".

وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورا للعملية التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزا قياديا، وهو ما تنفيه الحركة.