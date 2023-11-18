تصفيات اليورو، فرنسا تتقدم 7-0 على جبل طارق في الشوط الأول
تصفيات اليورو، انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على جبل طارق بسباعية نظيفة المباراة التي تقام في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.
أهداف الشوط الأول من مباراة فرنسا وجبل طارق
تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.
وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 30.
وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء الخامس عن طريق كومان في الدقيقة 36.
واختتم فوفانا الأهداف في الدقيقة 37.
تشكيل فرنسا أمام جبل طارق
حراسة المرمي: ماينان.
خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز.
خط الوسط: زير إيمري، رابيو.
خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.
إسبانيا أمام قبرص
أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).
جورجيا وإسكتلندا
سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.
وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.
ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.
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