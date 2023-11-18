التشكيل الرسمي لمواجهة هولندا وأيرلندا في تصفيات أمم أوروبا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة إيرلندا في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

تشكيل هولندا

حراسة المرمي: فيربريجن

خط الدفاع: بليند، دي فري، فان دايك، دومفريس

خط الوسط: شوتين، رينيدرس، هارتمان

خط الهجوم: سيمونس، جاكبو، فيجهورست

تشكيل إيرلندا

حراسة المرمي: بازونو

خط الدفاع: كولينز، اوشي، سكالس، دوهارتي

خط الوسط: مانينج، كولين، براون

خط الهجوم: نايت، روبنسون، فيرجسون

إسبانيا أمام قبرص

أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

Advertisements

جورجيا وإسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.