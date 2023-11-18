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رياضة

تصفيات اليورو، هولندا تتقدم بهدف نظيف على أيرلندا في الشوط الأول

هولندا، فيتو
هولندا، فيتو

تصفيات اليورو، انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا على أيرلندا بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وأحرز هدف هولندا عن طريق فيجهورست في الدقيقة الحادية عشر.

تشكيل هولندا 

حراسة المرمى: فيربريجن 

خط الدفاع: بليند، دي فري، فان دايك، دومفريس 

خط الوسط: شوتين، رينيدرس، هارتمان 

خط الهجوم: سيمونس، جاكبو، فيجهورست 

تشكيل أيرلندا 

حراسة المرمى: بازونو 

خط الدفاع: كولينز، اوشي، سكالس، دوهارتي 

خط الوسط: مانينج، كولين، براون 

خط الهجوم: نايت، روبنسون، فيرجسون 

إسبانيا أمام قبرص

أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

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جورجيا وإسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.

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هولندا إيرلندا تصفيات اليورو ألمانيا أمم أوروبا 2024

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