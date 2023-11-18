السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة أثناء مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بالشرقية (فيديو)

انطلاق مؤتمر جماهيري
انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

رئيس حملة السيسي الانتخابية يلتقي المتطوعين والكيانات والشبابية عبر الفيديوكونفرانس

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر

ونظم المؤتمر حزب مستقبل وطن بمدينة الزقازيق، بحضور نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة والحزبية بالمحافظة، وذلك لإعلان دعمهم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة إنجازاته.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

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وخلال المؤتمر تحدث أمين الحزب في الشرقية وأكد علي ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة مؤكدا أننا اليوم مطمئنين علي أمل الحشود في الانتخابات لدعم السيسي رئيسا للجمهورية.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

وقال ممثل الكنيسة إن مصر نسيج واحد مسلم ومسيحي وإن القضية الفلسطينية تحري في عروق ودم الجميع واستنكر كل أعمال العنف من قبل إسرائيل.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تعقد الحملة مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا.

- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالإسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، وبحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
 

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى مؤتمراتها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ووسط حضور اكثر من ١٠ آلاف مواطن.

انطلاق مؤتمر جماهيري بالشرقية لدعم السيسي رئيسا لمصر،فيتو

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
 

وعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بالقليوبية وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأي بمحافظة القليوبية، وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلي الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة بالمحافظة.

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