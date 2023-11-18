الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 198 طبيبا مسعفا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه نتيجة للعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 198 طبيبا ومسعفا، منذ بدء العدوان، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.

استشهاد 198 طبيبا ومسعفا بنيران الاحتلال داخل قطاع غزة

وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلجرام": "لقد استهدف جيش الاحتلال 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر الجاري، صعوبات في تحديث بيانات الشهداء والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.

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وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن "حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح".

وأشار إلى أن "60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي".

وأضاف أن "الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، ونحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية، والمنظمات الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات".

وجدد مطالبته بفتح "معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود".

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