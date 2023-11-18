السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الكيان الإسرائيلي يرفض مقترح حماس بشأن صفقة الأسرى

حماس،فيتو
حماس،فيتو

وجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر،  أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.

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وكانت الصفقة بصيغتها الأولى تنص على أن حماس مستعدة لتحرير 50 أسيرًا من النساء والأطفال مقابل 5 أيام هدنة، وإطلاق سراح قرابة 150 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي، أوقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشًا خاصًا داخل مجلس الحرب لكي يتصل هاتفيًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ووفق القناة "طلب نتنياهو من بايدن ممارسة ضغوط على قطر ورفع عدد الأسرى المقترح الإفراج عنهم من 50 إلى 70 أسيرًا على الأقل".

أمَّا صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد ذكرت تفاصيل مشابهة، لكنها قالت إن نتنياهو طلب من بايدن زيادة أعداد المفرج عنهم حتى 70 إلى 80 أسيرًا إسرائيليًا، وأن تل أبيب مستعدة لمناقشة مسألة زيادة أيام الهدنة كلما زاد عدد المفرج عنهم بشكل محتمل.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يعرقل جهود الإفراج عن الأسرى بوساطة قطرية وذلك من خلال القصف العشوائي على المدنيين في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين وتعريض حياة الأسرى للخطر.    

إسرائيل بنيامين نتنياهو سجون الاحتلال فلسطين نتنياهو

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