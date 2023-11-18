الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن يلوح بسلاح العقوبات في وجه المسؤولين الإسرائيليين لهذا السبب

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أن واشنطن مستعدة  لفرض حظر للتأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.


تحذيرات أمريكية لإسرائيل من خطورة الوضع في الضفة الغربية 

 ويأتي ذلك بعدما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل في وقت سابق من خطورة الوضع في الضفة الغربية بسبب زيادة هجمات المتطرفين على الفلسطينيين.
وحذرت الخارجية الأمريكية في رسالتها الموجه إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خطورة خروج الوضع عن السيطرة في قطاع غزة.
ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت،  دعوة إلى  نظيره الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيها بالتدخل  العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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دعوة  عاجل من أبو مازن للرئيس الأمريكي 

وقال الرئيس الفلسيطيني إن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
و اضاف محمود عباس أبو مازن:" شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".


وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

 

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة 

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في  في ظل العديد من المخططات التي طرحتها إسرائيل بهدف السيطرة على قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين لتصفية القضية إلى الأبد.

ومن بين المخططات التي طرحتها إسرائيل أن يكون لها وجود أمني في  قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة تتواجد فيها قوة اممية بمشاركة دول الجوار


وأعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.


ونقلت  شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قوله: "ما نريد القيام به هو الحفاظ على شريط أمني بعد الحرب، منطقة عازلة، لإبعادهم عن إسرائيل، بعمق كيلومتر واحد على سبيل المثال. وسيكون هناك نوع من الفترة الانتقالية، وبعدها سيكون هناك شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي يناسبهم".

 

وردًّا على سؤال عما إذا كانت المنطقة العازلة ستعني الاستيلاء على أراضي القطاع الفلسطيني، قال بينيت: “هناك ثمن يجب دفعه عندما تذهب وتقتل مدنيين أبرياء.. نحن لا نفعل ذلك لأننا نريد الاستيلاء على الأرض. وكما قلت، ليس لدينا رغبة في ذلك. لكن علينا أن نحمي شعبنا".


خطة إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة 

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة ستعني تقليص مساحة القطاع، وهو ما يعتبره البيت الأبيض غير مقبول.

وفي السياق ذاته ذكرت  الولايات المتحدة من حيث المبدأ إنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير فلسطيني من غزة، وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة: "لسنا مقتنعين بأن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما".

و أعربت إدارة بايدن عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية  إنه عندما التقى الوزير أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر رئيس الوزراء وحكومته الحربية أن الأحداث "غير مقبولة".

وأكدت  محامية حقوق الإنسان والزميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي زها حسن، إن مثل هذا الاقتراح من شأنه أن ينتهك القانون الدولي و"سيعني فعليًّا ضم أراضي غزة".

وأضافت أن إنشاء منطقة أمنية على أراضي غزة يعني تهجير مجتمع فلسطيني يتكون معظمه من اللاجئين إلى "مساحة أصغر"، مما يعزز المخاوف في المنطقة من أن إسرائيل تخطط لطرد الفلسطينيين بشكل دائم من شمال غزة.
 

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