السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد خسارة البرازيل والأرجنتين

ترتيب تصفيات أمريكا
ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم،فيتو

تصفيات كأس العالم، أسدل الستار علي مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولي.

 

وواصل منتخب الأرجنتين تصدر جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم رغم خسارته علي أرضة أمام أوروجواي 2-0 بالجولة الخامسة.

 

وتراجع منتخب البرازيل إلي المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد خسارته أمام كولومبيا 2-1.

 

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد الجولة الخامسة 

1- منتخب الأرجنتين  12 نقطة 

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2- منتخب أوروجواي 10 نقاط

3- منتخب كولومبيا  9 نقاط 

4- منتخب فنزويلا  8 نقاط

5- منتخب البرازيل  7 نقاط 

6- منتخب الإكوداور  5 نقاط 

7- منتخب باراجواي  5 نقاط 

8- منتخب تشيلي    5 نقاط 

9- منتخب بوليفيا   3 نقاط 

10- منتخب بيرو  نقطة واحدة


 

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد خسارة البرازيل والأرجنتين 

 

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال


وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم


وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت نتائج الجولات الخمسة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية التالي

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 


باراجواي  0-0  بيرو  
كولومبيا  1-0  فنزويلا 
الأرجنتين 1-0  الإكوادور  
أوروجواي 3-1   تشيلي 
البرازيل  5-1  بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم


بوليفيا 0-3 الأرجنتين 
الإكوادور2-1 أوروجواي 
فنزويلا 1-0 باراجواي 
تشيلي 0-0 كولومبيا 
بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم


كولومبيا 2-2 أوروجواي 
الأرجنتين 1-0 باراجواي 
بوليفيا 1-2 الإكوادور 
تشيلي 2-0 بيرو 
البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم


فنزويلا 3-0 تشيلي 
باراجواي 1-0 بوليفيا 
الإكوادور 0-0 كولومبيا 
أوروجواي 2-0 البرازيل 
بيرو 0-2 الأرجنتين

 

نتائج الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

بوليفيا 2-0 بيرو
فنزويلا 0-0 الإكوداور
كولومبيا 2-1 البرازيل
الأرجنتين 0-2 أوروجواي
تشيلي 0-0 باراجواي

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