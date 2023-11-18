نتنياهو يكشف سر الموافقة علي طلب أمريكا بإدخال شاحنتي وقود لغزة

العملية البرية في غزة، قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي:"أعزي عائلات الجنود الذين سقطوا قتلى في قطاع غزة".

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وأضاف خلال كلمة له منذ قليل:"حتى هذه اللحظة لم تكن هناك صفقة لتبادل الأسرى، وحينما يكون هناك صفقة سنبلغ عائلات الأسرى والمحتجزين بغزة".



مسيرة عائلات الأسرى في إسرائيل

وتابع:"رأيت مسيرة عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة".

وأضاف نتنياهو “طلبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لأريهم ما نقوم به في غزة”.



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الضغوط الدولية علي إسرائيل

وأكمل "هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة، ولم نرضخ لأحد وسنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار، واعادة المخطوفين لإسرائيل، وطلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف اطلاق النار ورفضنا".

وتابع: أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا بايدن، والتي ترى الأمور مثلنا تماما، وواشطن والعالم يمارسون ضغوطا عظيمة علينا لكننا نرفضها وسنواصل الحرب".

وأكد: وافقنا علي طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميا، حرصا منا علي عدم خسارة الولايات المتحدة كداعم لإسرائيل، ومن باب منع خطورة الأمراض التي قد تضر بسكان إسرائيل".

وواصل: لن نتوقف عن مهمة اعادة المخطوفين، وضمان أن غزة لا تشكل تهديدا علي إسرائيل.

وكانت تقارير إعلامية، اليوم السبت، كشفت أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورا.



مظاهرات حاشدة في إسرائيل

ونظم أهالي الأسري الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة فى تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التى يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساتب حياة أسراهم.

و وجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر، أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.



وكانت الصفقة بصيغتها الأولى تنص على أن حماس مستعدة لتحرير 50 أسيرًا من النساء والأطفال مقابل 5 أيام هدنة، وإطلاق سراح قرابة 150 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي، أوقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشًا خاصًا داخل مجلس الحرب لكي يتصل هاتفيًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ووفق القناة "طلب نتنياهو من بايدن ممارسة ضغوط على قطر ورفع عدد الأسرى المقترح الإفراج عنهم من 50 إلى 70 أسيرًا على الأقل".

أمَّا صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد ذكرت تفاصيل مشابهة، لكنها قالت إن نتنياهو طلب من بايدن زيادة أعداد المفرج عنهم حتى 70 إلى 80 أسيرًا إسرائيليًا، وأن تل أبيب مستعدة لمناقشة مسألة زيادة أيام الهدنة كلما زاد عدد المفرج عنهم بشكل محتمل.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يعرقل جهود الإفراج عن الأسرى بوساطة قطرية وذلك من خلال القصف العشوائي على المدنيين في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين وتعريض حياة الأسرى للخطر.