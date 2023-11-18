في عيد ميلادهما، ما سر نجاح زواج منى زكي وأحمد حلمي؟

منى زكي وأحمد حلمي، يوجد عدد من الأمور المشتركة بين أحمد حلمي ومنى زكي لعل أبرزها تاريخ عيد ميلادهما فالاثنان يحتفلان بعيد ميلادهما يوم ١٨ نوفمبر، ويعتبر زواج حلمي ومنى زكي من أنجح الزيجات في الوسط الفني، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة.

قصة حب وزواج منى زكي وأحمد حلمي

حكت منى زكي عن علاقتها بأحمد حلمي في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مؤكدة أنها كانت ستقدم مسرحية من بطولة عامر منيب، فقال لها إن هناك دورًا يفكر أن يقدمه أحمد حلمي وكان وقتها يقدم برنامج لعب عيال وبالرغم من متابعتها للبرنامج إلا أنها لم تكن تعرف وجهه لأنه كان يظهر عادة بظهره.

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وتابعت "قلت للمنتج محمد فوزي يا ريت دا حد لذيذ أوي وأنا بيني وبين نفسي عاوزة أشوف وشه، ولما جه المكتب سلِّم بطريقة غريبة كده وبعدين جاله تليفون وأنا ومحمد فوزي دخلنا البلكونة بنتكلم وقلت له لا دا طلع رخم أوي ومش لذيذ زي البرنامج، وقلت له جربه أنا مش عارفة، ووقتها كنت بقول عليه أنه رخم أوي على الحقيقة".

وتابعت منى زكي: "بدأنا بروفات وبدأت أشوفه لذيذ، وهو تقريبًا حس إني همشي من المسرحية وكنت فعلًا وقتها هعتذر، وقال ناخد أرقام بعض، وبقينا بنتكلم في التليفون وبقينا أصحاب جدًّا وعرَّفته كمان على أصحابي المقربين".

واستطردت: “هو حاول كتير يلفت نظري في أكتر من موقف ولكن أنا ولا أي حاجة بتتهز جوايا، يمكن لأن حب والدي الرهيب واهتمامه بيَّ والعطاء اللي عمله ليَّ خلاني مش أي حركة شاب يعملها أنه يأثر فيَّ لأني واخدة حب كبير أوي من والدي”.

وأضافت: "في مرة سألني عيد ميلادي إمتى وسألته ليه فقال لي عادي فقلت له فقال لي إيه دا وأنا كمان نفس يوم 18 نوفمبر، وأنا بيني وبين نفسي إيه الجو القديم ده وقلت يا سم ما كنتش مصدقاه، بس طلع صادق فعلًا وطلع نفس يوم ميلادي، وقال لي بحبك وسِبته وروحت مع أصحابي، ولما سافرت فضل الموضوع في بالي"، في إشارة إلى سفرها لجنوب أفريقيا لتصوير فيلم أفريكانو.

وتابعت منى زكي: "بدأت أراجع صفات كتير في أحمد حلمي ولقيت عنده نبل، وعمري ما شفت فنان بالشكل ده عنده رقي وطيبة في التعامل مش عادي وعنده تسامح يفوق أي حد قابلته، فشفت أنه شخص من جوا حاجة جميلة جدًّا ومثقف جدًّا ومتفتح، ولقيت نفسي بعد كده مش هقدر أعيش من غيره، وكل لما نتكلم أكتر يبدأ حاجات تنمو جوايا تجاهه"، وبعدها اتفقا على الزواج ليصبحا من أنجح زيجات الوسط الفني، وتمت الزيجة عام ٢٠٠٢.

الدعم والسند

وأشارت الفنانة منى زكي إلى سر استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمي، لمدة 21 عامًا، أن الأخير دائمًا يدعمها ويساندها، واصفةً إياه بـ الهدية التي منحها الله لها، كما سبق وأكدت في لقاء إعلامي قائلة “أحمد شخص متفهم، هو هدية من ربنا ليا، علمني يعني إيه تسامح، دايمًا بيتفهم ظروف شغلي، وبيشجعني أكون أحسن عشان كده بعشقه”، وقالت عنه “بخاف أتكلم عنه لأحسده”.

ويقول أحمد حلمي عن منى زكي أنها سند حقيقي له، وتمثل البلورة التي يعيش فيها ويشاهد نفسه من خلالها، ويحرص الثنائي على التواجد إلى جانب بعضهما البعض في كثير من المناسبات العامة والتكريمات التي يحصل عليها كل منهما.

الثقة في الرأي والتفاهم

كما أوضحت منى زكي، أنها تستعين بزوجها أحمد حلمي، في الأدوار اللايت كوميدي التي تعرض عليها، حيث أكدت أنها تثق في رأيه واختياراته الفنية في القالب الكوميدي.

ولقد أفصح حلمي عن أحد أسرار نجاح علاقته بزوجته الفنانة منى زكي، في أحد اللقاءات الإعلامية، حيث قال: “احنا متجوزين من 2002 وأهم شيء في نجاح الزواج وجعل العلاقة سعيدة إن الاتنين يوصلوا للغة تالتة مشتركة يفهموا بعض من خلالها”.

الصدق

يتخذ الثنائي منى زكي وأحمد حلمي الصدق منهجًا في حياتهما سواء الصدق مع الذات أو مع الآخرين والحرص على قول الحقيقة، ويحرص الثنائي على تغيير بعضهما للأفضل، فضلًا عن تقارب أفكارهما في كثير من الأمور.