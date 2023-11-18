زينب عزيز في ذكرى ميلاد النجم الأسمر: أحمد زكي مجاش ممثل زيه في مصر 

يشهد اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي الذي ترك بصمة فنية كبيرة شهد لها الكثير بأنها لم تتكرر حيث أبدع في تقديم العديد من الأدوار وأداها بشكل بارع واستطاع أن ينقل لنا مشاعر وأحاسيس حقيقية.

المؤلفة والسيناريست زينب عزيز

وقالت المؤلفة والسيناريست زينب عزيز في تصريح خاص لفيتو “ أحمد زكي مجاش ممثل زيه في مصر ويعد أهم ممثل في مصر وعنده مشاعر وأحاسيس عالية جدا ودي أهم حاجة في الفنان”.

أحمد زكي رجل حساس

وتابعت:"أحمد زكي راجل حساس وعنده مشاعر وبيعيش الدور بجد وبينتقي أدواره جيدا وله أفلام رائعة وأنا بحب الفنان محمود ياسين وفنانين كتير لكن أحمد زكي الممثل المهم في مصر"؟

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وأكدت" أنه لم يظهر أحد في هذه الفترة مثل الفنان أحمد زكي والوضع في الأداء الفني بينزل مش بيرتفع".

أحمد زكي

أحمد زكى ، فنان وممثل عبقرى وموهبة فريدة، صاحب بشرة سمراء وشعر مجعد، لقب بالنجم الأسمر، عرف بخفة الدم وتقليد الفنانين، وجسد الأدوار الصعبة، واستطاع ان يثبت وجوده كفنان وسط اباطرة التمثيل وقت ظهوره، ورحل عام 2005.



لم ينتمى أحمد زكى في حياته لاتجاه أو حزب أو مذهب وفى هذا يقول: “حزبي هو فني وانا غيور على مصلحة مصر ولست منضما تحت أي لواء أو حزب.”

ميلاد النجم الاسمر فقيرا

ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1946 بالشرقية، ودرس بمدرسة الزقازيق الثانوية الصناعية قسم البرادة وتفوق في فريق التمثيل بالمدرسة وحصلت مدرسته على الجائزة الأولى في التمثيل بسبب ثلاث مسرحيات قام احمد زكى بتمثيلها وهي “أحمس، الطريق الأبيض، غاب القمر” وكانت لجنة التحكيم مكونة من: محمد توفيق، عبد المنعم إبراهيم، محمود السباع ونصحوه بالانضمام إلى معهد التمثيل، فجاء الى القاهرة وعمل بلاسيرا في أحد المسارح.

عانى أحمد زكي في حياته ومنذ ميلاده متاعب كثيرة، بعد ان رحل أبوه، فقد عاش حياة اليتم والوحدة والعزلة، حتى أنه قضى حياته وحيدا، يقول عن نفسه: حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام، توفي والدي وأنا عمري ست سنوات، أتى بي ثم تركني في الدنيا وحيدا، أمي كانت فلاحة بسيطة صغيرة السن لا يجوز أن تظل عزباء وحيدة في الدنيا فزوجوها وعاشت مع زوجها، ومن بيت خالي إلى بيت جدتي حتى كبرت في بيوت العائلة بلا أخوة أو أم، ولم أرى أمي إلا بعد زواجها بعامين، جاءت إلى بيت جدتي ووجدتها امرأة منكسرة حزينة تنظر إلى بعينين حزينتين وقبلتني وانصرفت دون أن تنطق معي كلمة واحدة.