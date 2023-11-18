السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

زينب عزيز في ذكرى ميلاد النجم الأسمر: أحمد زكي مجاش ممثل زيه في مصر 

المؤلفة زينب عزيز،فيتو
المؤلفة زينب عزيز،فيتو

يشهد اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي الذي ترك بصمة فنية كبيرة شهد لها الكثير بأنها لم تتكرر حيث أبدع في تقديم العديد من الأدوار وأداها بشكل بارع واستطاع أن ينقل لنا مشاعر وأحاسيس حقيقية.

المؤلفة والسيناريست زينب عزيز

وقالت المؤلفة والسيناريست زينب عزيز في تصريح خاص لفيتو “ أحمد زكي مجاش ممثل زيه في مصر ويعد أهم ممثل في مصر وعنده مشاعر وأحاسيس عالية جدا ودي أهم حاجة في الفنان”.

أحمد زكي رجل حساس

وتابعت:"أحمد زكي راجل حساس وعنده مشاعر وبيعيش الدور بجد وبينتقي أدواره جيدا وله أفلام رائعة وأنا بحب الفنان محمود ياسين وفنانين كتير لكن أحمد زكي الممثل المهم في مصر"؟

Advertisements

وأكدت" أنه لم يظهر أحد في هذه الفترة مثل الفنان أحمد زكي والوضع في الأداء الفني بينزل مش بيرتفع".

أحمد زكي

أحمد زكى، فنان وممثل عبقرى وموهبة فريدة، صاحب بشرة سمراء وشعر مجعد، لقب بالنجم الأسمر، عرف بخفة الدم وتقليد الفنانين، وجسد الأدوار الصعبة، واستطاع ان يثبت وجوده كفنان وسط اباطرة التمثيل وقت ظهوره، ورحل عام 2005.


لم ينتمى أحمد زكى في حياته لاتجاه أو حزب أو مذهب وفى هذا يقول:  “حزبي هو فني وانا غيور على مصلحة مصر ولست منضما تحت أي لواء أو حزب.”

ميلاد النجم الاسمر فقيرا 

ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1946 بالشرقية، ودرس بمدرسة الزقازيق الثانوية الصناعية قسم البرادة وتفوق في فريق التمثيل بالمدرسة وحصلت مدرسته على الجائزة الأولى في التمثيل بسبب ثلاث مسرحيات قام احمد زكى بتمثيلها وهي “أحمس، الطريق الأبيض، غاب القمر” وكانت لجنة التحكيم مكونة من: محمد توفيق، عبد المنعم إبراهيم، محمود السباع ونصحوه بالانضمام إلى معهد التمثيل، فجاء الى القاهرة وعمل بلاسيرا في أحد المسارح.

عانى أحمد زكي في حياته ومنذ ميلاده متاعب كثيرة، بعد ان رحل أبوه،  فقد عاش حياة اليتم والوحدة والعزلة، حتى أنه قضى حياته وحيدا، يقول عن نفسه: حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام، توفي والدي وأنا عمري ست سنوات، أتى بي ثم تركني في الدنيا وحيدا، أمي كانت فلاحة بسيطة صغيرة السن لا يجوز أن تظل عزباء وحيدة في الدنيا فزوجوها وعاشت مع زوجها، ومن بيت خالي إلى بيت جدتي حتى كبرت في بيوت العائلة بلا أخوة أو أم، ولم أرى أمي إلا بعد زواجها بعامين، جاءت إلى بيت جدتي ووجدتها امرأة منكسرة حزينة تنظر إلى بعينين حزينتين وقبلتني وانصرفت دون أن تنطق معي كلمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أحمد زكي السيناريست زينب عزيز الفنان احمد زكي الفنان محمود ياسين النجم الاسمر ذكري ميلاد احمد زكي

الأكثر قراءة

الكيان الإسرائيلي يرفض مقترح حماس بشأن صفقة الأسرى

منتخب مصر للشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس (صور)

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر جرام الذهب الآن، تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم السبت 18-11-2023

هبوط قوي يضرب المؤشر العالمي للدولار، آخر تطورات حركة العملة الخضراء

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة أوتسوكا اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية

مؤسس أمهات مصر تشيد ببرنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلاب

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

3 جرائم حرب لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال أقل من 8 ساعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

المزيد
الجريدة الرسمية