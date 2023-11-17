الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو: محاولتنا "لا تنجح" في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين بغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الضرر خلال قتالها مع حركة حماس في غزة بما في ذلك عن طريق إلقاء منشورات تحثهم على الفرار، لكن محاولاتها لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى "لا تنجح".

 

قتْل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين

وسأل تلفزيون "سي.بي.إس نيوز" الأمريكي نتنياهو عما إذا كان قتْل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين ضمن ردها على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر سيذْكي جيلًا جديدًا من الكراهية.

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ورد نتنياهو بالقول "أي وفاة بين المدنيين هي مأساة. ولا ينبغي أن يكون لدينا أي قتلى لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".

وقال نتنياهو "لذلك نرسل منشورات، ونتصل بهم على هواتفهم المحمولة ونقول لهم: ’ارحلوا’. وقد غادر كثيرون".

وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية هو تدمير حماس.

وتابع نتنياهو: "الشيء الآخر الذي يمكنني قوله هو أننا سنحاول إنهاء هذه المهمة بأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين. وهذا ما نحاول القيام به: الحد الأدنى من الضحايا المدنيين. لكن لسوء الحظ، لا ننجح".

وقال نتنياهو بعد ذلك إنه يريد إجراء مقارنة مع أمر يتعلق بألمانيا، لكن مذيع سي.بي.إس قاطعه وألقى سؤالا حول أمن غزة ما بعد الحرب.

 

المدنيون الفلسطينيون

ويتحمل المدنيون الفلسطينيون وطأة الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أسابيع ردًّا على هجوم حماس الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين.

 

السلطات الصحية في غزة

وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تأكد مقتل ما لا يقل عن 11500 شخص في القصف الإسرائيلي والاجتياح البري، أكثر من 4700 منهم أطفال.

وتسببت الحرب في تشريد ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون.

 

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الضحايا المدنيين رئيس الوزراء الإسرائيلي قطاع غزة هجوم حماس

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