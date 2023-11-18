مدير المستشفيات في قطاع غزة: معظم مرضى العناية المركزة في الشفاء فارقوا الحياة

قال محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، اليوم السبت، أن معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء فارقوا الحياة.

وأضاف زقوت أن الجيش الإسرائيلي يماطل ويمنع خروج الجرحى من مستشفى الشفاء.

وتابع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: هناك 36 طفلًا في مستشفى الشفاء وعدد من مرضى الكلى.

وأكد زقوت، في تصريحاته أن وضع الكادر الطبي وحال المستشفى صعب جدًّا، والماء والكهرباء مقطوعان منذ أكثر من أسبوع".

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بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، الدكتور منير البرش، إنهم يغادرون الآن مجمع الشفاء ويتجهون نحو الجنوب، وذلك بعدما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المستشفى من الجرحى والمصابين.

وأضاف البرش، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن خمسة أطباء لا يزالون في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، مشيرًا إلى أن 120 جريحًا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650.

وتابع: "الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، ونحن على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم. نسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون".

وأكد المدير العام لوزارة الصحة أن "جنود الاحتلال كانوا يتجولون داخل المستشفى وقناصتهم ينتشرون"، مشيرًا إلى أنهم حتى اللحظة قطعوا "مسافة كيلومترين مشيًا والمنطقة مدمرة بالكامل".