صحفي سيراليوني يثير غضب فيتوريا في المؤتمر الصحفي بهذا السؤال (صور)

فيتوريا، ظهرت ملامح الغضب بشدة على وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وسيراليون.

وتغير وجه روي فيتوريا عندما سأله صحفي سيراليوني عن أزمة اللاعبين الثلاثة الذين تم استبعادهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون، وهل يتأثر الفريق بغيابهم، وهنا انقلب وجه فيتوريا، ليتهرب من السؤال ويرد قائلًا: أوضحت وجهة نظري لاتحاد الكرة بشأن استبعاد بعض اللاعبين من رحلة سيراليون وهو بدوره أصدر بيانًا، ونحن نجهز لمباراة الغد وهي أهم ما يحظى باهتمامنا حاليًّا.

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موعد مباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر إقامة المباراة في السادسة مساء غد بليبيريا في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتحدث فيتوريا عن المواجهة المرتقبة أمام سيراليون غدًا، ومن الممكن أن يتطرق الحديث عن استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور.

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وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

طاقم تحكيم مباراة مصر وسيراليون

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكمًا مساعدًا

بونجيلي نجيلا مساعدًا ثانيًا

كابانجا مالايا حكمًا رابعًا

وحرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الاستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها غدًا الأحد.

وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم اثارة أي أزمات قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيئ وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين:" نحن لاعبين كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، غدا الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، وتنطلق صافرتها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

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وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن ما يتردد حول استبعاد اللاعبين من معسكرات المنتخب القادمة قبل كأس الأمم الإفريقية عار تمامًا من الصحة، خاصة أن روي فيتوريا لم يحدد موقف الثلاثي في المستقبل.

وشدد المصدر على أن فيتوريا أكد أنه في حالة تقديم الثلاثي اعتذارًا لروي فيتوريا عما حدث من الممكن أن يتم ضمهم بالمعسكرات القادمة خاصة وأن المدرب البرتغالي لا يمتلك عداوة مع أي لاعب ويمنح الجميع فرصة أخيرة.