شوشة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة
أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بدور مؤسسة الأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.
شوشة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة
وأكد المحافظ، خلال استقبال قافلة الازهر الشريف أثناء وصولها الي مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، علي مواقف شيخ الازهر تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار المحافظ أن القافلة تضم 10 شاحنات محملة بـ 290 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مقدمة من الازهر الشريف لدعم ابناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الدكتور عبد ربه محمد عميد كلية الزراعة في جامعة الازهر بجهود الدولة المصرية في إيصال المساعدات الي قطاع غزة ودور مصر احتواء الموقف في قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الأطراف، لافتا إلي دعم الازهر الشريف لقرارات الدولة والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ علي امن الوطن وسلامة أراضيه.
وأكد الدكتور ابراهيم السمادوني عميد كلية التربية بجامعة الازهر ان قوافل الازهر الشريف مستمرة لدعم الاشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.
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