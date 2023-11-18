ضبط السائق المتسبب في انفجار سيارة أنابيب غاز بعد هروبه بالغربية

تمكن ضباط مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على سائق سيارة الأنابيب التي كانت تحمل عدد من أنابيب البوتاجاز بقرية بنوفر والتي تسببت في وقوع حادث مروع نجم عنه خسائر مادية، وذلك بعد هروبه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا.

كان العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية قد قرر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات ضم النقيب أسامة المشد معاون المباحث وضباط مركز شرطة كفر الزيات لسرعة ضبط المتهم.

Advertisements

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة المتحركة تم ضبط قائد السيارة بإحدى المنازل التي كان يختبئ بها وتبين انه يدعى جمال ع ٣٠ عاما ويعمل سائق َتم اقتياده الي ديوان قسم شرطة مركز كفرالزيات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات في الواقعة.

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه