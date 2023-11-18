النيابة تنتهي من معاينة موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية

انتهت منذ قليل نيابة كفر الزيات وخبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الغربية من معاينة موقع حريق انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وتم حصر الخسائر الناجمة عن الحريق.



كانت الاجهزة الأمنية بالغربية تلقت اخطارا يفيد انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاحاز وانفجار جميع محتوياتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات.

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وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الحماية المدنية بالغربية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلي محل الحريق وتبين من المعاينة اشتعال النيران في السيارة المحملة بأسطوانات البوتاجاز ما أدى إلى انفجار الأسطوانات دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية.

ونجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الغربية فى السيطرة علي الحريق وإخماد النيران وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد النيران وإشتعال النيران مرة أخرى وجارى رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وانتداب الأدلة الجنائية التي أنهت معاينتها منذ قليل للوقوف على أسباب وملابسات الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحريق.

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه