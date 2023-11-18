السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يستكمل لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظ الغربية يستكمل
محافظ الغربية يستكمل لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها. 

وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة.
 

النيابة تنتهي من معاينة موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية

وزير التعليم العالي يشهد توقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

Advertisements

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

أخبار محافظة الغربية طنطا الغربية

مواد متعلقة

النيابة تنتهي من معاينة موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية

وزير التعليم العالي يشهد توقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لتذليل المعوقات أمام مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

اللقطات الأولى من موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية بعد عمليات التبريد

الأكثر قراءة

الكيان الإسرائيلي يرفض مقترح حماس بشأن صفقة الأسرى

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

مدبولي يكشف الدرس المستفاد للحكومة من الأزمة الاقتصادية العالمية

منتخب مصر للشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة أوتسوكا اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

سعر جرام الذهب الآن، تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم السبت 18-11-2023

هبوط قوي يضرب المؤشر العالمي للدولار، آخر تطورات حركة العملة الخضراء

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

3 جرائم حرب لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال أقل من 8 ساعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

المزيد
الجريدة الرسمية