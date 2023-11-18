السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد 64 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي غزة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت مصادر طبية في غزة، في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام منذ قليل، استشهاد 64 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على منازل مأهولة في خان يونس جنوبي غزة منذ فجر اليوم.

 

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بمخيم جباليا

وذكرت وسائل إعلامية، ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمخيم جباليا شمالي غزة.
 

وضع مستشفى الشفاء

قال محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في  قطاع غزة، اليوم السبت، إن معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء فارقوا الحياة.
وأضاف زقوت أن الجيش الإسرائيلي يماطل ويمنع خروج الجرحى من مستشفى الشفاء.

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وتابع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: هناك 36 طفلًا في مستشفى الشفاء وعدد من مرضى الكلى.

وأكد زقوت، في تصريحاته أن وضع الكادر الطبي وحال المستشفى صعب جدًّا، والماء والكهرباء مقطوعان منذ أكثر من أسبوع".

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، الدكتور منير البرش، إنهم يغادرون الآن مجمع الشفاء ويتجهون نحو الجنوب، وذلك بعدما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المستشفى من الجرحى والمصابين.

وأضاف البرش، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن خمسة أطباء لا يزالون في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، مشيرًا إلى أن 120 جريحًا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650.

وتابع: "الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، ونحن على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم. نسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون".

مدير المستشفيات في قطاع غزة: معظم مرضى العناية المركزة في الشفاء فارقوا الحياة

3 جرائم حرب لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال أقل من 8 ساعات (انفوجراف)

 

وأكد المدير العام لوزارة الصحة أن "جنود الاحتلال كانوا يتجولون داخل المستشفى وقناصتهم ينتشرون"، مشيرًا إلى أنهم حتى اللحظة قطعوا "مسافة كيلومترين مشيًا والمنطقة مدمرة بالكامل".

 

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