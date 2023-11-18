جالاردو يوقع على تدريب اتحاد جدة

وقع مارسيلو جالاردو، عقد توليه الإدارة الفنية لفريق اتحاد جدة وذلك بعد رحيل البرتغالي سانتوس بعد سوء النتائج خلال الموسم الحالي على المستوى المحلي والقاري.

وكان لدى جالاردو تجربة جيدة رفقة فريق ريفربليت الأرجنتيني، وجاء الهدف الأول لإدارة اتحاد جدة هو ضم جالاردو لتولي مهمة الفريق.

ومن المقرر أن تكون العقد حتى يونيو 2025 بالإضافة إلى خيار التمديد حتى يونيو 2027، عامين آخرين.

وتجهز إدارة اتحاد جدة في الوقت الحالي مؤتمر تقديم المدرب الجديد.

كريم بنزيما يكشف سر انتقاله إلى الدوري السعودي

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عن سر انتقاله إلى الدوري للمحترفين قبل بداية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

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وجاء انتقال كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، ضمن حملة أندية الدوري السعودي لاستقطاب أبرز نجوم العالم.

وقال كريم بنزيما في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "لم أنتقل إلى الدوري السعودي للعب كرة القدم فقط، بل أيضا للمساعدة في تطوير اللعبة هنا، أحب أن أكون قدوة للاعبين الشباب، وأن أنقل لهم خبراتي".

وأتم: "لعبي في وقت سابق لنادٍ مثل ريال مدريد جعل لدي خبرات كبيرة، وأريد نقل هذه الخبرة للشباب السعوديين".

موعد أول مباراة لأحمد حجازي مع اتحاد جدة

أحمد حجازي تم تسجيله في قائمة الاتحاد الآسيوية هذا الموسم، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع العميد للمرة الأولى أمام أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد جدة فيديو من مشاركة أحمد حجازي في التدريبات وعلقت: "لقد عاد".

واقترب المدافع أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، من المشاركة مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الطبي يتابع بشكل مستمر الحالة الصحية لأحمد حجازي مع طبيب الفريق السعودي، وأن اللاعب بات قريبا من المشاركة ومن المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول شهر ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر خلال المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال وقع عليه الاختيار الفني من جانب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وكشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، بين المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته.

وأعلن نادي اتحاد جدة رسميًّا عن إقالة نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الموسم الحالي ومشادته مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.