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رياضة

اتحاد جدة يستقر على مدربه الجديد وموعد تقديمه

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن استقرار نادي اتحاد جدة السعودي على المدرب الجديد خلفًا للبرتغالي المقال، نونو سانتو لتولي تدريب العميد.

مدرب اتحاد جدة الجديد وموعد تقديمه 

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” آس” الإسبانية، فإن إدارة نادي اتحاد جدة قد أتمت اتفاقها مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، من أجل تدريب رفقاء الفرنسي كريم بنزيما خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة توصل لاتفاق شبه رسمي مع المدرب الأرجنتيني جالاردو لتولي المهمة الفنية للفريق بالإضافة إلى أنه من الأرجح الإعلان، غدًا الأربعاء، عن تولي مارسيلو جالاردو القيادة بصفة رسمية.

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وأعلن في وقت سابق نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق السعودي نظرًا لسوء النتائج.

ويستعد فريق الاتحاد للمواجهة لخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في نهاية السنة الحالية، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

عودة أحمد حجازي وأول مباراة

عاد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لتدريبات فريقه اتحاد جدة السعودي، بعد شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويشارك حاليا في التدريبات الجماعية للعميد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد جدة فيديو من مشاركة أحمد حجازي في التدريبات وعلقت: "لقد عاد".

أحمد حجازي تم تسجيله في قائمة الاتحاد الآسيوية هذا الموسم، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع العميد للمرة الأولى أمام أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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اتحاد جدة سانتو نونو سانتو مارسيلو جالادو جالاردو

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