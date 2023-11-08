مدرب ريال مدريد السابق مرشح لخلافة نونو سانتو في تدريب اتحاد جدة

أوضحت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، فتح إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باب المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلنت عن انهاء التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب سوء النتائج للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

Advertisements

وأوضحت: “المفاوضات بين الاتحاد السعودي ولوبيتيجي تسير بشكل جيد، بالرغم من ترشح أكثر من اسم تدريبي على طاولة المفاوضات للعميد.

وكان المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، قد رحل عن قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره أبها يوم الجمعة المقبل، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

بنزيما سبب إقالة سانتو

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، هو السبب الرئيسي في رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأفادت ديلي ميل أمن المشادة بين بنزيما وسانتو بين شوطي مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية العراقية بدوري أبطال آسيا هي السبب في رحيل المدرب.