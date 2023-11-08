الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مدرب ريال مدريد السابق مرشح لخلافة نونو سانتو في تدريب اتحاد جدة

نونو سانتو، فيتو
نونو سانتو، فيتو

أوضحت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، فتح إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باب المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلنت عن انهاء التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب سوء النتائج للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

Advertisements

وأوضحت: “المفاوضات بين الاتحاد السعودي ولوبيتيجي تسير بشكل جيد، بالرغم من ترشح أكثر من اسم تدريبي على طاولة المفاوضات للعميد.

وكان المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، قد رحل عن قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره أبها يوم الجمعة المقبل، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

بنزيما سبب إقالة سانتو 

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، هو السبب الرئيسي في رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأفادت ديلي ميل أمن المشادة بين بنزيما وسانتو بين شوطي مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية  العراقية بدوري أبطال آسيا هي السبب في رحيل المدرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نونو سانتو اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة جولين لوبيتيجي لوبيتيجي

مواد متعلقة

الديلي ميل: بنزيما السبب الرئيسي في رحيل سانتو عن قيادة اتحاد جدة

تقارير تكشف بديل نونو سانتو مع اتحاد جدة

اتحاد جدة يعلن رسميا إقالة مدربه نونو سانتو

الأكثر قراءة

من أصول عراقية، هيرو مصطفى تؤدي اليمين سفيرة للولايات المتحدة في مصر

"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

وائل رياض عن انضمام أبناء اللاعبين: مش هضيع حلمي علشان أجامل

الاحتلال يكشف نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديًا داخل مدرعة في غزة

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العمر لحظة، ثوانٍ تنقذ شابا من الموت على قضبان مترو الأنفاق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

30 عاما تبحث عنه إسرائيل.. محمد الضيف المطلوب رقم "1" بدولة الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية