رغم سوء النتائج، أهلي جدة يستقر على بقاء مدربه الألماني

الدوري السعودي، اجتمعت إدارة أهلي جدة السعودي، مع الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، من أجل معرفة أسباب تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وقررت إدارة أهلي جدة السعودي الاستقرار على استمرار المدرب الألماني في منصبه.

وكشفت تقارير صحفية أن يايسله أعلن تمسكه ببقاء البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق وعدم رحيله عن صفوف الفريق في الشتاء.

وأشارت تقارير أخرى إلى رغبة الألماني في التخلي عن الفرنسي ماكسيمان جناح الفريق في يناير.

Advertisements

ومن الممكن أن يشهد الأهلي تغييرًا كاملًا لبعض خطوطته ولأسماء كثيرة في قائمة الأجانب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في دوري روشن لكرة القدم برصيد 26 نقطة، خلف النصر الوصيف برصيد 31 نقطة.

وخطف فريق ضمك تعادلا قاتلا من نظيره أهلي جدة بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصريحات الالماني يايسلة

أكد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، أن مواجهة أبها كانت صعبة.

ودع فريق أهلي جدة كأس خادم الحرمين من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل.

وقال يايسله عقب المباراة: مصدوم من النتيجة النهائية، في الشوط الأول سيطرنا لكن لم نصنع الكثير من الفرص، في الشوط الثاني لم نصنع الكفاية من الفرص رغم الطرد لديهم".

وأضاف: عندما حصلت حالة الطرد، تمركزنا بشكل جيد، ايبانيز كان يصعد بشكل مستمر ولعبنا بثلاثي في الخلف ولكن لم نوفق".

وتابع: كان هناك الكثير من الاستعجال ولا ألوم اللاعبين حيث كان هناك تباعد في الخطوط واستقبلنا هدفًا ثانيًا أيضًا من لا شيء".

وواصل: "هدف أبها الأول للأسف لم ندافع بشكل جيد كفريق، وحصلوا على ضربة زاوية من لا شيء وبعد ذلك لم ندافع بشكل جيد كمنظومة".

وأكمل: "بطبيعة الحال عندما أسمع صافرات الاستهجان تجاهي أو تجاه اللاعبين بكل تأكيد ليس أمر جيد، ودائما ما أشيد بالجماهير وأتفهم شعورهم بالإحباط، وأطلب منهم الدعم والثقة حتى النهاية".

