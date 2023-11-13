الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رغم سوء النتائج، أهلي جدة يستقر على بقاء مدربه الألماني

ماتيايس يايسله مدرب
ماتيايس يايسله مدرب اهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي، اجتمعت إدارة أهلي جدة السعودي، مع الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، من أجل معرفة أسباب تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وقررت إدارة أهلي جدة السعودي الاستقرار على استمرار المدرب الألماني في منصبه.

وكشفت تقارير صحفية أن يايسله أعلن تمسكه ببقاء البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق وعدم رحيله عن صفوف الفريق في الشتاء.

وأشارت تقارير أخرى إلى رغبة الألماني في التخلي عن الفرنسي ماكسيمان جناح الفريق في يناير.

Advertisements

ومن الممكن أن يشهد الأهلي تغييرًا كاملًا لبعض خطوطته ولأسماء كثيرة في قائمة الأجانب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في دوري روشن لكرة القدم برصيد 26 نقطة، خلف النصر الوصيف برصيد 31 نقطة.

وخطف فريق ضمك تعادلا قاتلا من نظيره أهلي جدة بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية،  ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

تصريحات الالماني يايسلة 

 أكد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، أن مواجهة أبها كانت صعبة.

 ودع فريق أهلي جدة كأس خادم الحرمين من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل.

وقال يايسله عقب المباراة: مصدوم من النتيجة النهائية، في الشوط الأول سيطرنا لكن لم نصنع الكثير من الفرص، في الشوط الثاني لم نصنع الكفاية من الفرص رغم الطرد لديهم".

وأضاف: عندما حصلت حالة الطرد، تمركزنا بشكل جيد، ايبانيز كان يصعد بشكل مستمر ولعبنا بثلاثي في الخلف ولكن لم نوفق".

وتابع: كان هناك الكثير من الاستعجال ولا ألوم اللاعبين حيث كان هناك تباعد في الخطوط واستقبلنا هدفًا ثانيًا أيضًا من لا شيء".

وواصل: "هدف أبها الأول للأسف لم ندافع بشكل جيد كفريق، وحصلوا على ضربة زاوية من لا شيء وبعد ذلك لم ندافع بشكل جيد كمنظومة".

وأكمل: "بطبيعة الحال عندما أسمع صافرات الاستهجان تجاهي أو تجاه اللاعبين بكل تأكيد ليس أمر جيد، ودائما ما أشيد بالجماهير وأتفهم شعورهم بالإحباط، وأطلب منهم الدعم والثقة حتى النهاية".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

الدوري السعودي البرازيلي روبرتو فيرمينو يايسله روبرتو فيرمينو

مواد متعلقة

الإسماعيلي يواجه المروج الليبي وديًا استعدادًا لبيراميدز في الدوري

فحص طبي لعمر مرموش بمعسكر المنتخب الوطني

منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تونس ويرتدي الزي التقليدي أمام ليبيا (صور)

بمشاركة منتخب الشباب، تفاصيل الاجتماع التنسيقي لبطولة شمال أفريقيا

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لمعسكر نوفمبر

خطة ميكالي في معسكر نوفمبر بعد اعتذارات المنتخبات عن مواجهة المنتخب الأولمبي

منتخب السعودية يبدأ معسكره الليلة استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن

المسابقات تستعد لإصدار عقوبة ضد جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

الأهلي، حقيقة رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الألماني (فيديو)

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

نواجه عالم إسلامي موحد من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش هالاند

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

تصل إلى 480 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية