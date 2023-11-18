وكيل صحة الإسماعيلية يؤكد على انعقاد غرفة العمليات خلال فترة الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية، على أنه سيتم تشكيل غرفة أزمات وطوارئ برئاسته بالمديرية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات فضلا عن وجود مندوب عن المديرية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

خطة تأمين المقار الانتخابية

وأشار وكيل صحة الإسماعيلية إلى أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبى داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء بشكل دوري ومتكرر ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية فى حال وجود أيه ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع فى مناخ صحى للمواطنين.

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رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

كما وجّه وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، وذلك تحسبًا لأية طوارئ.

كما أكد وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

حث المواطنين على المشاركة

وشدد "حطب" على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى،وأهمية ان يمارس كل مواطن حقه الدستورى بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة نشر التوعية الصحية أثناء المشاركة بالتباعد والتطهير وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة لكبار السن.

توفير كافة الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية

وأضاف بأنه سيتم توفير كافة الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين العاملين بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة لها بتوفير وسائل انتقال للعاملين وتوجيههم لمقارهم الانتخابية.



ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.



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