السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

متحف آثار الإسماعيلية يستقبل عددا من الزيارات من المصريين والأجانب (صور)

جانب من الزيارات،
جانب من الزيارات، فيتو

يواصل متحف آثار الإسماعيلية، استقباله للزيارات من الوفود السياحية من مختلف دول العالم حيث استقبل المتحف عدد من الزوار الأجانب وذلك لتفقد المتحف والتعرف على تاريخ محافظة الإسماعيلية ومدن القناة.  

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التعرف على القطع الأثرية المعروضة 

وخلال الزيارة تفقد الزوار قاعات المتحف منها قاعة العرض المتحفى والقاعة الجنائزية وقاعة التحنيط والتي يعرض بها بعض الممياوات التي عثر عليها خلال عمليات الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية.  
 

جانب من الزيارات، فيتو

وعلى صعيد أخر كان قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار الإسماعيلية، نظم فاعلية احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية.   

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جانب من الزيارات، فيتو

"معا نزيل الحواجز" 

وحملت الفاعلية عنوان " معا نزيل الحواجز" وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من تقديم طلاب المدرسة إلى جانب زيارة المتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية المعروضة وتاريخ الآثار المصرية في الإسماعيلية ومنطقة القناة، واستعراض أبرز المناطق الأثرية في المنطقة.  

 

استقبال طلاب المدرسة الفكرية 

من جهة أخرى استقبل متحف آثار الإسماعيلية، زيارة لطلاب المدرسة الفكرية بالإسماعيلية للتعرف على تاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف. 

جانب من الزيارات، فيتو

اليوم العالمي للعصا البيضاء 

ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعصا في شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الاحتفال  إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. تهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وتناقش العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه بالإضافة إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام. 
 

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