رئيس الغرفة التجارية عن إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم غزة: دور مهم للقيادة السياسية

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في فعاليات إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر وإطلاقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "العشري" إن تحركات القيادة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو القضية الفلسطينية متنوعة وداعمة بقوة في كافة الاتجاهات وهو ما يعكس الموقف الثابت لمصر تجاه أشقائنا في فلسطين.

قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأشاد رئيس غرفة القاهرة بإطلاق الدكتور مصطفى مدبولي قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر وبالدور الهام الذي تقوم به مصر في هذا الشأن لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالينا في قطاع غزة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر قد قام بتفقد محتويات القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر قبيل إطلاقها لدعم أهالينا بقطاع غزة.



جاء ذلك بعد عرض الصندوق فيلم عن قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية لإغاثة أهل غزة تحت شعار لنتشارك من أجل الإنسانية.



وجاء إطلاق القافلة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان ولفيف من الوزراء ومسؤولي صندوق تحيا مصر الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.



وتتضمن القافلة التي يطلقها الصندوق تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" ما يقرب من 195 شاحنة (تريلا) محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

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