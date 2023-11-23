كابوس صندوق النقد.. خبراء: أخفق في التعامل مع تحديات الاقتصاد.. والقروض تضعف القدرة التدفقية للأموال داخل البلاد

صندوق النّقد الدولي ، صندوق النّقد الدولي IMF ، هو منظمة تم الإعلان عنها في مؤتمر الأمم المتحدة في بريتون وودز يوليو 1944، حيث يتمثّل هدفه الرئيسي في ضمان استقرارالنّظام النّقدي الدولي، وهو نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية.

ونسرد فى السطور التالية الرأى والرأى الآخر حول ماهية صندوق النقد الدولى، ونستعرض آراء خبراء الاقتصاد حول مميزات وأضرار الاستدانة من الصندوق.

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خبير اقتصادى: قرض الصندوق خطأ كبير ولكنه البديل الاضطرارى

على خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين. كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.

ويقول محمد حسين الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: الاقتراض من الصندوق إن كانت له مميزات تعلى من التصنيف الائتمانى للدول مما ينعكس على الثقة لدى المستثمر فإن أضرار الدخول فى تلك الدوامة أكثر، حيث تعمل الاستدانة على إضعاف القدرة التدفقية للأموال داخل البلاد خاصة للعملة الصعبة ( الدولار ).

محمد حسين، فيتو

وأضاف حسين قائلا: قرض الصندوق خطأ كبير، لكن البلدان العربية تصل إلى مرحلة اقتصادية تعاني فيها من فجوة في الحصيلة الدولارية، وزيادة في الإنفاق تضطرها للحصول على قرض من الصندوق، وهذا ما يعتبره البعض "البديل الاضطراري ".

لماذا تقع الأزمات فى البلدان؟

أسباب الأزمات متنوعة ومعقدة، ويمكن أن تكون داخلية أو خارجية أو كليهما..

العوامل الداخلية

تتضمن العوامل الداخلية اتباع سياسات مالية ونقدية غير ملائمة من شأنها إحداث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري والمالية العامة وارتفاع في مستويات الدين العام؛ واعتماد سعر صرف ثابت عند مستوى غير ملائم، مما قد يضر بالتنافسية ويتسبب في فقدان الاحتياطيات الرسمية؛ وضعف النظام المالي الذي يمكن أن يخلق دورات انتعاش وركود في النشاط الاقتصادي. كذلك يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات إلى إشعال الأزمات.

العوامل الخارجية

وتتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل. ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية. وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.

وكانت جائحة كوفيد-19 مثالا لصدمة خارجية أثرت على البلدان في مختلف أنحاء العالم. وقد تصدى لها الصندوق بتقديم قدر غير مسبوق من المساعدات المالية لدعم البلدان الأعضاء في سعيها لحماية الفئات الأشد ضعفا وتهيئة السبيل للتعافي الاقتصادي.

ومن الممكن أن تتخذ الأزمات أشكالا عديدة ومختلفة. فعلى سبيل المثال:

مشكلات في ميزان المدفوعات إذا عجز البلد عن سداد مقابل وارداته الضرورية أو أداء مدفوعات خدمة ديونه الخارجية.

الأزمات المالية عن افتقار المؤسسات المالية إلى السيولة أو تعرضها للإعسار.

أزمات المالية العامة فتنشأ بسبب عجز المالية العامة المفرط وثقل الديون.

أدوات الإقراض لدى الصندوق 1، فيتو

أدوات الإقراض لدى الصندوق 2، فيتو

أدوات الإقراض لدى الصندوق

يستخدم الصندوق عدة أدوات للإقراض من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للبلدان الأعضاء والظروف الخاصة بكل منها.

ويتاح لكل بلد عضو في الصندوق الحصول على موارد من "حساب الموارد العامة" (GRA) بشروط غير ميسرة (أي بأسعار الفائدة السائدة في السوق)، ولكن الصندوق يقدم دعما ماليا بشروط ميسرة أيضا (بأسعار فائدة صفرية حاليا) من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) المصمم بشكل أفضل ليتلاءم مع تنوع البلدان منخفضة الدخل واحتياجاتها المختلفة.

كما يتيح الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) الذي أنشئ حديثا تمويلا أطول مدى للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر التي تسعى لبناء الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية بأسعار فائدة في المتناول.

صندوق النّقد الدولي، فيتو

حل مشكلات ميزان المدفوعات لدى البلد العضو

ومراعاةً للظروف والتحديات المختلفة التي تمر بها البلدان الأعضاء، يُتوقع من البرامج التي يدعمها حساب الموارد العامة أن تحل مشكلات ميزان المدفوعات لدى البلد العضو خلال فترة البرنامج، بينما تستغرق البرامج التي يدعمها " الصندوق الائتمانى للنمو والحد من الفقر " وقتا أطول لمعالجة هذه المشكلات، ويتيح الصندوق الائتمانى للصلابة والاستدامة التمويل لمعالجة التحديات الأطول مدى، بما في ذلك تغير المناخ والتأهب للجوائح .

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صندوق التقد الدولى، فيتو

إجراءات الإقراض من الصندوق عمليًا

يتقدم البلد العضو بطلب إلى الصندوق للحصول على ما يحتاجه من دعم مالي. ثم تناقش حكومة البلد العضو مع خبراء الصندوق الموقف الاقتصادي والمالي واحتياجات التمويل. تتفق حكومة البلد العضو مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل تقديم الصندوق للقرض، وفي معظم الحالات، يكون التزام البلد باتخاذ إجراءات معينة على صعيد السياسات، وهو ما يُعرَف بشرطية السياسات، جزءا لا يتجزأ من إقراض الصندوق. بمجرد أن يتم الاتفاق على الشروط، يُعْرَض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على المجلس التنفيذي ضمن "خطاب نوايا" و"مذكرة تفاهم" مفصلة، ويقدم خبراء الصندوق توصية إلى المجلس التنفيذي بالموافقة على نوايا البلد العضو المتعلقة بالسياسات المزمع تنفيذها وإمداده بالتمويل اللازم، ويمكن التعجيل بهذه العملية في ظل "آلية التمويل الطارئ" المعتمدة لدى الصندوق. بعد موافقة المجلس التنفيذي على القرض، يتابع الصندوق كيفية تنفيذ البلد العضو لإجراءات السياسة التي تقوم عليها الموافقة وتمثل استعادة البلد العضو صحته الاقتصادية والمالية ضمانا للصندوق بشأن قدرة البلد على سداد القرض بحيث يمكن إتاحة هذه الأموال لبلدان أعضاء أخرى.

كلمة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد الدولي ، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق " يدرس بجدية " زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

خبير اقتصادى: قرض الصندوق فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار

وفى ذات السياق يوضح نبيل فرج الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: على خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.

وأضاف فرج قائلا: تتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية، وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.

نبيل فرج، فيتو

تأثير طوفان الاقصى على اقتصاد المنطقة

جدير بالذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت في مقابلة أجرتها مع “رويترز” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة، ونوهت أنه على رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالميا في بداية اندلاع الصراع، فإن “الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية ”.