رئيس COP28: صندوق النقد الدولي سيكون له دور حاسم في تمويل المناخ

قال الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، إن صندوق النقد الدولي سيكون له دور حاسم في تقديم التمويل المناخي، ويجب أن يُظهر "تقدمًا جيدًا" في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن صندوق المرونة والاستدامة (RST) ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

عقد منتدى العام المقبل لتقييم التقدم المحرز

كما دعا رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى عقد منتدى العام المقبل لتقييم التقدم المحرز في جدول أعمال إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، قائلا: "في مجال الأعمال، تعلمت أن قياس التقدم أمر ضروري لتحقيق التقدم".

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حدث رفيع المستوى بمناسبة يوم التمويل

ودعا رئيس مؤتمر المناخ COP28 رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى حدث رفيع المستوى بمناسبة يوم التمويل في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية وأثنى على دعمهم حتى الآن، قائلا: "اليوم، لقد أثبتم أنه يمكننا معًا - من خلال العمل المشترك الذي تقوم به بنوك التنمية المتعددة الأطراف - وضع الأساس لهيكل تمويل المناخ الأكثر ملاءمة للغرض المتمثل في معالجة المناخ والتنمية".

جاء ذلك في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، حضره رؤساء 9 بنوك تنمية متعددة الأطراف، والمدير العام لصندوق النقد الدولي وحضر الاجتماع أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيسة البرازيل السابقة، وكان من بين الحضور الآخرين رؤساء بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).