السلوك الحضاري وعظماء من بلدنا فعاليات ثقافية بالإسماعيلية (صور)

قدمت المواقع الثقافية في محافظة الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة، عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ندوة ببيت ثقافة الطفل

حيث نظم بيت ثقافة القنطرة شرق الأمسية الأسبوعية لنادى أدب الطفل بالقنطرة شرق

وقام الفنان هيثم عمران مشرف عام نادى ادب الطفل بالقاء محاضره عن السلوك الحضارى فى التعامل مع المجتمع وايضا عرض لرسومات مواهب النادى وعرض لمواهب النادى فى إلقاء الشعر والغناء ضمن نشاط كورال النادى، اشراف ابراهيم عبد الشهيد مدير البيت.

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جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عظماء من بلادنا

كما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح فقرة شخصية ومعلومة بعنوان عظماء من بلدنا الدكتور مجدى يعقوب بمناسبة ذكرى ميلاده أدار الحوار أمينة المكتبة وذلك فى المكتبة العامة بمكتبة على الراعى بالرياح.





جانب من الفعاليات، فيتو

وكانت قد أجرت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، جولة تفقدية بعدد من المواقع الثقافية في المحافظة ومراكزها المختلفة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تنفيذ خطط الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.

تفقد بيوت الثقافة والطفل

وشملت جولة مدير عام ثقافة الإسماعيلية تفقد بيت ثقافة الطفل في مركز ومدينة القنطرة شرق، بيت الثقافة، ومكتبة علي الراعي بقرية الرياح.

حث العاملين على تنفيذ الأنشطة

وكان في استقبال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية مديري المواقع الثقافية والعاملين بها وذلك ضمن خطه المرور علي المواقع الثقافية لفرع ثقافة الإسماعيلية، وحثت مدير فرع ثقافة الإسماعيلية العاملين علي انجاز العمل وظهور الأنشطة بالشكل اللائق، الوقوف علي أهم المعوقات التي تقابل العاملين أثناء تنفيذ الأنشطة.

جانب من الفعاليات، فيتو

وكان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، التابع لفرع الثقافة واقليم القناة وسيناء محاضرة ثقافية بعنوان طرق الحفاظ علي المناخ ودوره في التحسين البيئي، وذلك تحت إشراف شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

وحاضرت في الندوة الدكتورة ماجده عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناه، ومنسق التنميه المستدامة بالإسماعيلية 2030، وشمل اللقاء ورشة عمل تفاعليه حول كيفية أدوارنا المتباينة الوعي والثقافة في أهمية الحفاظ علي المناخ بإعتباره، وأهم قضيه تتأثر من الفرد إلى العالمية وتأثير وتأثّر ولذلك واهم المكتسبات بعد التعرف علي أهمية المؤتمر بمشاركه عالميه كان الاهتمام بالوجه الثاني لقضايا المناخ وهو الاهتمام بتحقيق أهداف التنميه المستدامة، بدءا من دور الفرد الي الدور المجتمعي وصولا لأهمية تحقيق الأهداف محليا وإقليميا وعالميا.



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