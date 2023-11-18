السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رابطة السيارات: توطين الصناعة يخفض الأسعار

السيارات، فيتو
السيارات، فيتو

 توطين صناعة السيارات، تتجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات داخل السوق المحلى، حيث وقعت الحكومة 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات في مصر، والنهوض بالصناعة المصرية والتصدير إلى الخارج لتوفير العملات وفرص العمل للشباب، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلي، وسد العجز داخل المعارض الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار.

 

تصنيع السيارات بالسوق المصري 

 وفى ذات السياق المتصل علق خالد سعد أمين عام رابطة السيارات، على دور الدولة فى توطين صناعة السيارات بالسوق المحلى قائلا:" إن  تصنيع السيارات داخل المصانع المصرية، يقلل من الاستيراد وخفض التكلفة بجانب وفرة العملة الأجنبية، لذا التصنيع المحلى يحل تلك الأزمات التى يتعرض لها قطاع السيارات ويساعد في خفض الأسعار".

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الإنتاج المحلي يخفض أسعار السيارات في مصر

 وتابع خالد سعد  أمين عام رابطة السيارات، أن تصنيع السيارات فى مصر يساعد في سد احتياجات المعارض من السيارات وتحسين حركة البيع والشراء محليا،  لافتا إلى ان  دخول مصر لمجموعة البريكس يعتبر من الأسباب المهمة في توطين صناعة السيارات حيث يتم تبادلها مع دول البريكس وتوفير عملات من التصدير.

وفى ذات السياق المتصل يستعد السوق المصرى لاستقبال سيارات سانج يونج يوم الاثنين القادم، بتصميم رياضي، وحصلت السيارات على لمسات كرومية مميزة في الأمام مع لمسات تصميم قريبة من سيارات جيب في واجهة السيارة.

وتتصل الشبكة بالمصابيح الأمامية ومصابيح ليد النهارية الرفيعة مع توفر كشافات شبورة دائرية في الاكصدام بلمسات كروم أسود كما تتوفر حساسات ركن أمامية وكاميرا أمامية.

 

مواصفات محرك سيارات سانج يونج توريس

 وزودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني بقوة قصوى تبلغ 163 حصانًا، وأقصى عزم يبلغ 280 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ودفع كلي اختياري واستهلاك وقود 13.7 كم لكل لتر، وقد تم استخدام مجموعة المحركات بالفعل في الكروس أوفر سانج يونج كوراندو.

 

السيارات، فيتو 

 

مواصفات أمان سيارات سانج يونج توريس

  • مساعد النقطة العمياء
  • مساعد الحفاظ على المسار
  • وتنبيه مغادرة السيارة
  • وفرامل الطوارئ المستقلة
  • والكثير من الوسائد الهوائية
  • وتشمل الميزات القياسية رصد الضغط في الإطارات والإضاءة العالية القابلة للتحكم
  • نظام ستارت ستوب
  • عجلات 20 بوصة بلمسات كرومية
  • ومقابض أبواب بلون السيارة ودخول ذكي

 

التصميم الداخلي لسيارات سانج يونج توريس

 وفي الداخل توجد مقاعد بينها لمسات كرومية  كما يوجد فرش جلدي في السيارة وشاشة 9 بوصات وشاشة بالكونسول الوسطي للتكييف ووضعيات القيادة وتأتي بعجلة قيادة بتصميم مربع بغطاء جلدي وأزرار لوظائف مختلفة،  وتتوفر شاشة 12.3 بوصة وفتحات تكييف للصف الثاني وشحن لاسلكي للهاتف، كما أن مساحة الأمتعة الخلفية مقسمة إلى مستوى 703 لترات، قابلة للتمديد إلى 839 لترا مع إزالة لوحة الأمتعة. ويمكن زيادة مساحة الأمتعة إلى 1662 لترًا عن طريق طي الصف الثاني.

 

خطة إنعاش سوق السيارات.. «وداعًا للمستورد وأهلًا بالمحلى».. تصنيع البطاريات وكماليات السيارات بداية.. والمستهلك المصرى أكبر مستفيد

 

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