تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء أسبوع من التداولات فيه استطاعت الأسواق الخليجية تعويض خسائرها علي الرغم من استمرار حاله الترقب لبيانات التضخم الأمريكية وأسعار النفط العالمية، إلا أن نتائج الأعمال المعلنة ساعدت الأسواق علي الارتفاع.



ففي المملكه العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5% في جلسة الخميس مسجلًا ثالث مكاسب يومية له على التوالي وسط سيولة نشطة نسبيًا بلغت 6.5 مليار ريال وارتفاع 142 سهم من أصل 231 شركة مدرجة.

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وجاءت هذه المكاسب مع ارتفاع الاهتمامات الاستثماريه لدي المستثمرين بدعم من زيادة احتمالات انتهاء دورة رفع معدلات الفائدة عقب البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم الراجحي بنحو 0.7% مسجلًا ثالث مكاسب يومية على التوالي بالإضافة إلى ارتفاع سهم جبل عمر بنحو 5% مرتدًا من أدنى مستوياته في 7 أشهر.



كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.45% على الرغم من هبوط أسعار خام برنت لأدنى مستوى لها في نحو 4 أشهر اليوم الخميس، وأظهرت بيانات أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في سبتمبر 3% عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميًا.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 2.2% مسجلًا أعلى إغلاق أسبوعي في نحو شهرين ليقترب من نقطة مقاومة رئيسيه11000نقطة.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.2% بدعم من مكاسب سهمي بيتك وأرزان بنسبة 0.6% و2.2% على التوالي.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.8% محققًا ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي الامارات



ففي أسواق الإمارات ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.4% مسجلًا أعلى إغلاق يومي في شهر بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.7% و1.6% على التوالي.



كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي

مع زيادة ملحوظه في قيم التداول لتتجاوز مليار و200الف درهم في الجلسة الواحدة

كما ان عودة نشاط الاكتتابات دعم اداء الاسواق الاماراتيه.

وعزز عودة المتعاملين الاجانب بعد فترة من المبيعات المكثفة في معظم اسواق الخليج بسبب التوترات الجيوسياسي.