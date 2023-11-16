تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس 16-11-2023

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الخميس 16-11-2023، آخر جلسات الأسبوع.



المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس باللون الأخضر بدعم 5 قطاعات في مقدمتها البنوك، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول 0.31% وارتفع العام 0.28%كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 0.13% عن مستوى الأربعاء.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 2.15 مليون دينار وزعت على 6.32 مليون سهم بتنفيذ 339 صفقة.

البورصات الخليجية، فيتو

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وارتفعت 5 قطاعات يتقدمها البنوك بـ0.44% بينما تراجع قطاعا المواد الأساسية بـ 0.61% والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13% واستقرت 6 قطاعات أخرى.

وانخفض سعر 14 سهم على رأسها عربي قابضة بـ4.01% تزامنًا مع إعادة بورصة الكويت التداول على أسهم الشركة اليوم الخميس وذلك بعد إصدار الشركة تعقيب بشأن الأثر المالي لعقد توريد بين شركة الهندسة الطبية (شركة تابعة لشركة عربي للطاقة والتكنولوجيا) وشركة الضمان الصحي.

وارتفع سعر 26 سهم في مقدمتها الرابطة بـ3.85% واستقر سعر 7 أسهم.

وصعد سهم ايفا المرتفع 1.93% نشاط الكميات بحجم بلغ 2.66 مليون سهم وتصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 995.96 ألف دينار.



أداء البورصة في المملكة العربية السعودية

ارتفع المؤشر الرئيسي في المملكة العربية السعودي 0.12% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 3975 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 5 مليار ريال.

أداء مؤشرات الأسواق في الامارات

وتباينت أداء مؤشرات الأسواق الإماراتية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.38% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل لمستوى 3975 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 300 مليون درهم، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.05% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 9560 وسط قيم تداول تصل الي 700 مليون درهم.