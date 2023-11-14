تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الاسبوع وأداء الأسواق الخليجية.
والبداية من المملكة العربية السعودية
والتي عاد مؤشرها للارتفاع حيث ارتفع بنسبة 0.78% وهي تقدر ب84 نقطة ليصل لمستوي 10868 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 5.5 مليار ريال.
وفي الكويت
ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.09% وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل لمستوي 7199 نقطة، كما ارتفع مؤشر الكويت 50ارتفع 0.49% وهي تقدر ب 26 نقطة ليصل لمستوي 5274 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.
وفي الأسواق الإماراتية
مالت مؤشرات الأسواق على التواجد في المنطق الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% وهي تقدر ب 5 نقاط ليصل إلى 3978 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 300 مليون درهم.
كما انخفض مؤشر سوق ابوظبي
حيث انخفض بنسبة 0.01% وهي تقدر بنقطة ليصل إلى 9534 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم بنهاية الجلسة.
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