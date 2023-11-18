استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء،اليوم،صالح مجييف، المفتي العام لجمهورية الشيشان أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يستقبل المفتي العام لجمهورية الشيشان

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يغادر مفتي الشيشان مطار العريش الدولي متوجها الى مطار القاهرة

كان مطار العريش الدولي استقبل 3 طائرات تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

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وأعلنت المصادر أن المطار استقبل طائرة روسية وطائرة اماراتية وطائرة سعودية تحمل عدد من الأطنان من المساعدات الاغاثية تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري.