الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير البترول يوجه رسالة للعاملين بمناسبة الذكرى 48 لاسترداد حقول سيناء للسيادة المصرية

المهندس طارق الملا،فيتو
المهندس طارق الملا،فيتو

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومى للبترول ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام.

وقال الملا في رسالته: “يمثل هذا اليوم مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات شهدائنا فى سبيل استعادة سيناء العزيزة، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء”.   

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العاملين في قطاع البترول

وأضاف الملا: "أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن  والمساهمة فى بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج، فإن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوى وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ما كان ليحدث لولا مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم في العمل وحرصهم وتنفيذهم الواعى لرؤية وخطط التطوير والتحديث".

 تنمية موارد مصر


وتابع الملا: "أنا على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألو جهدًا في تقديم المزيد  والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل  الاقتصاد المصرى في ظل  التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل الوطن فى هذا الوقت الدقيق ودعم جهود نموه واستقراره".

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