الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته أثناء علاجه بمستشفى العريش شمال سيناء

زيارة وزير الصحة
زيارة وزير الصحة لمستشفى العريش،فيتو

استشهد مصاب فلسطيني متأثرا بجراحه أثناء علاجه في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم. 
 

استشهاد مصاب فلسطيني متأثرا بإصابته أثناء علاجه بمستشفى العريش شمال سيناء 

 

وأعلنت المصادر الطبية أن المصاب يدعى ممدوح خليل ابو جزر يبلغ من العمر 59 عاما وصل إلى مستشفى العريش من خلال معبر رفح البري للعلاج من عدة إصابات في الجسد وتم حجزه في العناية المركزة بمستشفى العريش العام إلا أنه فارق الحياة.
 

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ويستقبل مستشفى العريش العام عددا من المصابين الفلسطينيين المصابين جراء الحرب الدائرة الآن على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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