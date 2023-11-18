السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 7 أشخاص بحادثين على طريق أسيوط الصحراوي وفي أكتوبر

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق اسيوط، فيتو

أصيب 5 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة وزحام بمحور 26 يوليو

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث  انقلاب سيارة ميكروباص على طريق اسيوط الصحراوى الغربى وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة  بوقوع حادث اثر انقلاب دراجة نارية واصابة شخصين فى مدينة السادس من أكتوبر وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ  وجرى نقل المصابين الى المستشفى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.

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حادث تصادم حادث مروري مديرية أمن الجيزة طريق اسيوط الصحراوى الغربى

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