إصابة 7 أشخاص بحادثين على طريق أسيوط الصحراوي وفي أكتوبر
أصيب 5 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق اسيوط الصحراوى الغربى وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.
كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث اثر انقلاب دراجة نارية واصابة شخصين فى مدينة السادس من أكتوبر وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ وجرى نقل المصابين الى المستشفى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.
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