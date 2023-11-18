السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة وزحام بمحور 26 يوليو

حالة الطرق اليوم
حالة الطرق اليوم

 شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

 

الحالة المرورية اليوم السبت 18 نوفمبر 

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

 

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حالة المرور على الطرق 
كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 

زحام مروري بعد غلق مطلعي محور 26 يوليو، تعرف على التحويلات المرورية

وفي سياق آخر تواصل  الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، أعمال غلق مطلعي محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان والقادم من مدينة 6 أكتوبر المؤديان إلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي تجاه منطقة الأعمال مشروع محور أحمد عرابي مما تسبب في زحام مروري.

وأجرى رجال المرور تحويلات مرورية  لتنفيذ محور أحمد عرابي أمام قائدي السيارات.

 

الطريق الدائري القادم من المريوطية إتجاه الطريق الزراعى.. تم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القوس الغربي للقادم من مناطق المريوطية وصفط اللبن في إتجاه طريق الإسكندرية الزراعى للنزول بالكامل إلى محور 26 يوليو فى إتجاه ميدان لبنان ثم استكمال السير بمحور 26 يوليو مرورًا أعلى شارع السودان وميدان لبنان ثم استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورًا من أمام نادي الزمالك ثم يمينًا لشارع جامعة الدول العربية فى إتجاه ميدان النصر (ميدان مصطفى محمود) ثم الدوران من أول دوران (فتحة دوران ومبى) للعودة إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا لميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى واستكمال السير حتى نفق أحمد عرابى ومنه إلى مطلع الطريق الدائرى اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى. 

 

أما الطريق الدائرى القادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعى فى إتجاه المريوطية.. تم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القوس الغربى للقادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعى فى اتجاه المريوطية للنزول بالكامل إلى محور أحمد عرابى مرورًا بنفق أحمد عرابى السير بمحور أحمد عرابى أعلى كوبرى أحمد عرابى إتجاه شارع أحمد عرابى استكمال السير بمحور أحمد عرابى وصولًا لميدان سفنكس ثم يمينًا إتجاه مسطح كوبرى 15 مايو استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورًا بمناطق نادى الترسانة ثم الصعود لمحور 26 يوليو مرورًا بأعلى ميدان لبنان وأعلى شارع السودان محور 26 يوليو مرورًا من أسفل الطريق الدائرى يمينًا مطلع محور 26 يوليو المؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

 

حظر سير النقل الثقيل 

كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات (الطريق الدائرى – داخل محافظة الجيزة) وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائرى الأوسطى – الطريق الدائرى الإقليمى – محور روض الفرج).

 

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

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