السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

مناقشة جدول الأعمال
مناقشة جدول الأعمال الوكالة،فيتو

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،،ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، وأعضاء المكتب التنفيذي، وحضور المجلس، ومناقشة جدول الأعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة، والموضوعات ذات الشأن.


قال الدكتور أشرف صبحي: نعمل علي  توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

وأكد الدكتور أشرف صبحى على تضافر الجهود بين الوزارة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.


وأشار الوزير إلي أن المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة جاءت بفضل دعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص سيادته على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.
 

فيما أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وأعضاء المجلس التنفيذي تقديرهم للدور الكبير الذى تحرزه مصر على صعيد ملف مكافحة المنشطات والتنسيق والتعاون الدائم بين الوكالة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوزارة والنتائج الإيجابية التى تتحقق جراء هذا التعاون.

 

ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.


وكان وزير الشباب والرياضة عقب وصوله، قام بزيارة السفارة المصرية بكندا، وكان في استقباله السفير المصري  أحمد حافظ ونائبه رحاب شاور، والتقي نائب رئيس جامعة أوتاوا الكندية.

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