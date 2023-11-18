السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

قطر تخطط لعرض أسهم من باريس سان جيرمان للبيع

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

باريس سان جيرمان،  كشفت تقارير صحفية أن شركة قطر للاستثمار الرياضي، المالكة لباريس سان جيرمان،  تخطط لاتخاذ قرار مهم بشأن مستقبل النادي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فأن الشركة قررت عرض جزء من أسهم "بي إس جي" للبيع.

وفي هذا الصدد، قال مارك أرمسترونج، مدير الإيرادات في باريس سان جيرمان: "ليس لدينا نية لبيع النادي، سيكون هذا الجزء المعروض للبيع حصة أقلية".

قطر تخطط لعرض أسهم من باريس سان جيرمان للبيع 


وأضاف أرمسترونج: "مالكو باريس أكثر التزاما بالنادي الآن من أي وقت مضى، وهو ما يمكن رؤيته من خلال الأموال التي أنفقناها على ملعب التدريب الجديد للنادي، وما نحن على استعداد لإنفاقه من أجل الاستاد.. وكلها استثمارات طويلة الأجل".

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قطر تسحوذ علي باريس سان جيرمان 2011

وكانت شركة قطر للاستثمار الرياضي قد اشترت العملاق الفرنسي، في عام 2011، وأصبحت الآن منفتحة على دخول استثمارات من أطراف أخرى.

وتخطط الشركة لتوسيع استثماراتها في أندية كرة القدم، حيث وضعت قائمة مختصرة للعديد من الأندية في أوروبا وأمريكا الجنوبية كمرشحين محتملين، مثل مالاجا الإسباني وسامبدوريا الإيطالي وسانتوس البرازيلي.

 

ويتصدر باريس سان جيرمان قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

وكانت الجولة 12 من الدوري الفرنسي، شهدت إقامة 8 مباريات انتهت ثلاث مباريات بالتعادل مقابل 5 انتصارات، بينما تأجلت مواجهة بريست ضد ستراسبورج، بسبب عاصفة ثلجية.

 

ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة ويليه نيس في المركز الثاني برصيد نيس برصيد 26 نقطة ثم موناكو ثالثا برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12


1-  باريس سان جيرمان 27 نقطة 
2-  نيس 26 نقطة 
3-  موناكو 24 نقطة 
4-  ليل 20 نقطة 
5-  ستاد ريمس 20 نقطة 
6-  لانس 16 نقطة 
7-  لوهافر 15 نقطة 
8-  ستاد بريست 15 نقطة 
9-  نانت 14 نقطة 
10-  مارسيليا 13 نقطة 
11-  ميتز 13 نقطة 
12-  مونبلييه 12 نقطة 
13-  رين 12 نقطة 
14-  تولوز 12 نقطة 
15- ستراسبورج 12 نقطة 
16-  لوريان 11 نقطة 
17-  كليرمون فوت  9 نقاط
18- ليون  7 نقاط

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